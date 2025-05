Luego de una semana de haber sido eliminada de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia puso fin a uno de los rumores más comentado en las redes sociales sobre su relación con Mateo Varela ‘Peluche’: ¿consumaron su amor dentro del reality?

En entrevista con el programa radial El Mañanero de La Mega, Norma Nivia se refirió a diversos temas relacionados a su participación en La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, una de las preguntas que más llamó la atención fue si había consumado su amor con Mateo Varela ‘Peluche’.

Pues quienes siguen de cerca el reality saben muy bien que la actriz y el influenciador compartieron no solo su cama durante las últimas semanas, sino que también estuvieron completamente solos en la habitación del líder desatando así rumores en redes sociales sobre si sellaron su amor o no durante todo este tiempo.

Ante la pregunta Norma Nivia respondió con una sonrisa penosa que, aunque no se llevó a cabo este acto sí hubo un acercamiento. “No, o sea, ya siendo relajado y todo y diciéndolo en un lenguaje que todos entendamos: fueron como bluyineadas de adolescentes… Pero no, esa es una cosa que nos falta, eso es algo que tenemos que hacer cuando él salga ya por fin de la final”.

Norma Nivia reveló que en su relación con Mateo dentro de La casa de los famosos había límites

Además de esto, Norma Nivia comentó que tanto ella como Mateo tenían límites establecidos en su relación, en donde uno de ellos era evitar a toda costa que algo más allá de un beso ocurriera.

“Yo sé que todas las mujeres me entienden que fue difícil, pero no, él es muy respetuoso. O sea, yo tenía mis límites, entendíamos que era por un tema de que tenemos cámaras todo el tiempo que la cámara nocturna se ve más que de día y que mi mamá y la de él iba a estar viendo, por respeto a los televidentes, eso no iba a pasar, pero cuando la cosa se ponía muy difícil de aguantarse, nos separábamos”.