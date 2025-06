Melissa Gate fue tendencia en las redes sociales tras abandonar hace pocos días de manera repentina una entrevista luego de que le realizaran una pregunta sobre Karina García y Altafulla. Y aunque había guardado silencio, hace pocas horas reveló la verdadera razón por la que decidió retirarse del lugar.

Vale la pena recordar que Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña fueron invitados a una gira de medios para hablar sobre su participación dentro de La casa de los famosos Colombia y cómo vivieron la final en la que Altafulla terminó como ganador.

En medio de una entrevista con un medio radial, Melissa Gate sorprendió al retirarse enojada luego de que una de las locutoras les hiciera a los tres finalistas una pregunta relacionada a la relación entre Altafulla y Karina García.

Pues recordemos que la relación entre los finalistas con el ganador del reality y su pareja no fue la mejor por lo que esto terminó generando molestia en Melissa, ese fue el análisis que se sacó en redes sociales tras este episodio.

Ahora, días después de este incómodo acontecimiento que generó debate en redes sociales, Melissa Gate reveló en otro medio radial la verdadera razón por la que decidió levantarse de su asiento y abandonar la entrevista.

Aunque la pregunta de Karina García y Altafulla sí estuvo relacionada con su decisión, esto no fue lo único que influyó en ella, pues Melissa Gate mencionó que aún se sentía susceptible por el encierro, además de haberse enterado horas antes de algunos problemas personales que tenía encima.

“Yo venía encerrada, con un montón de cosas encima, mis familiares ya me habían contado ciertos problemas que tenía con mis cosas. Entonces te vas con un montón de nudos en la cabeza y a veces los presentadores no tienen tacto y te preguntas cosas de las que no quieres hablar y uno a veces estalla”