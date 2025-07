Melissa Gate reveló cuál es su miedo más grande y dejó sorprendidos a todos

Melissa Gate se sinceró y habló sin tapujos sobre su participación en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate estuvo en el podcast de Cami Pulgarin, allí tuvo la oportunidad de compartir su experiencia dentro del reality.

Durante la entrevista comentó que muchas veces la gente no entiende cómo es el formato y que en Colombia no saben cómo funciona.

Luego de su participación, aseguró que no se quiere quedar en el mundo del reality, sino que también quiere explorar nuevos formatos; como el mundo de la industria musical.

"No soy cantante y ya tengo una canción número uno en Colombia...quiero escribir un libro, sé pintar, entonces no me voy morir de hambre"