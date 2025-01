Los nombres de los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 no paran de ser tendencia y dar de qué hablar en redes sociales por el estreno del reality del Canal RCN este 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN.

Dos de los participantes más pedidos por el público para esta temporada eran los creadores de contenido Melissa Gate y Emiro Navarro, quienes precisamente ingresaron al reality por votación de las personas.

Estos dos participantes se caracterizan en redes sociales por sus carismáticas personalidades y por decir las cosas sin filtro, algo que podrán usar a su favor y jugarles en contra en La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, en medio de una dinámica del equipo digital de La casa de los famosos Colombia de "Mi pregunta es", en la que cada participante podía indagar sobre cualquier tema a alguno de sus compañeros surgió un pequeño rifirrafe.

Melissa aprovechó su oportunidad de lanzar una pregunta a uno de sus compañeros para indagarle a Emiro Navarro sobre un aspecto físico.

La influenciadora le preguntó a Emiro si su col@ era natural o si tenía algún procedimiento encima, ya que le generaba curiosidad su tamaño.

Una pregunta que el mismo Emiro respondió en la dinámica de manera natural y sin filtros como bien se le conoce.

El influenciador se tomó con humor la pregunta de Melissa Gate y no dudó en contestarle de manera directa que eran naturales en gran parte.

Atrevida claro que son naturales mi amor a punta de sentadillas, bueno, aunque también me ayudó algunas operaciones que me he hecho, pero lo importante es que son naturales y son mías.