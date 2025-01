Yina Calderón está lista para vivir la experiencia de La casa de los famosos Colombia 2025, un reality en el que ha expresado se quiere mostrar al natural, sin filtros y que los televidentes conozcan detalles de su vida personal nunca revelados.

La DJ se le midió a responder comentarios de los fanáticos de La casa de los famosos Colombia, quienes le indagaron por su rol dentro del reality del Canal RCN y por su controversial personalidad en redes sociales.

Yina Calderón fue sincera al expresar que, un reality como La casa de los famosos Colombia necesita diferentes personalidades y que no todo es generar polémicas, conflictos o hasta enfrentamientos.

Sino, por el contrario, también saldrán amores, desamores, momentos de diversión y hasta momentos emotivos, por lo que aseguró que ella no tiene ningún personaje o rol allí, solo el de disfrutarse la experiencia y ser ella misma.

Otra de las preguntas que le hicieron a Yina Calderón fue sobre cómo reaccionaría si le llegasen a llevar al cantante Maluma a La casa de los famosos Colombia 2025.

Cabe recordar que, cuando Yina Calderón participó en Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2013, en una de las fiestas le llevaron a Maluma, quien en ese entonces era su artista favorito y amor platónico. Con la suerte que el artista le dio un pico en la boca, un momento icónico en la televisión nacional.

Sin embargo, Yina Calderón ya no tiene los mismos sentimientos por Maluma y esto lo reveló en esta dinámica, al asegurar que siente que el artista paisa ya está para ella 'viejo'.

Maluma ya está muy viejo, ya no es el pretty boy, dirtty boy, se ve veteranozo, ya no me gusta.