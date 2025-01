Todavía no ha comenzado La casa de los famosos Colombia 2025, pero los habitantes confirmados para esta segunda temporada han dado mucho contenido. Por ejemplo, una de ellas es la influencer paisa Melissa Gate.

Caracterizada por tener una personalidad que a algunos les gusta y a otros no tanto, se prevé que Melissa sea la rival directa de la polémica influenciadora Yina Calderón. No obstante, a ello se sumó nada más y nada menos que el tiktoker costeño Emiro Navarro.

No se sabe cómo van a ser los grupos que se creen dentro de La casa de los famosos, pero lo cierto es que Emiro se encuentra prácticamente en el centro porque no tiene un contrincante y los que se postulan como "poderosos" le caen bien.

Así las cosas, le preguntaron a Melissa sobre el costeño y ella habló de él; recalcó que el cómico influencer la abandonó porque se estaría yendo con personas con las que la paisa nada que ver.

De acuerdo con Melissa Gate, la verdad es que le encanta Emiro Navarro; de hecho, reveló que fue de las primeras personas que conoció cuando ya sabían que iban a ser participantes de La casa de los famosos Colombia 2025.

"La primera persona con la que me encontré fue con Lady Tabares y después con Emiro. Todo el tiempo estuve pendiente de Emiro, yo creo que ya lo estaba incluso molestando, pero por allá, pues, él ya me abandonó y se fue con otra gente que tú sabes que yo no. Hay gente con la que yo no", confesó Melissa Gate.