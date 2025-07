Una vez Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, se dirigió a sus seguidores para expresar su molestia con ciertas personas que se han venido aprovechando del contenido exclusivo que comparte por medio de sus cuentas oficiales.

¿Qué dijo Melissa Gate ante el uso de su contenido en rede sociales?

A través de su perfil en Instagram, Melissa Gate no se aguantó y, fiel a su personalidad y estilo directo, arremetió en contra de quienes han hecho cuentas a su nombre para subir de seguidores y en ningún momento han tenido la intención de apoyar sus redes sociales.

Ante la evidente molestia que esto le provocó, la finalista de la segunda temporada del reality de convivencia se fue en contra y expreso sus deseos de que aquellos que han obrado para perjudicarla, no les vaya tan bien en la vida.

¿Qué pasó con Melissa Gate y porque se fue en contra de algunos de sus seguidores?

En una segunda historia que la creadora de contenido publicó en esta misma plataforma digital, también quiso dirigirse a su comunidad para aclarar que en ningún momento ha solicitado ayuda económica, esto a raíz de una grabación que ha empezado a circular en la que ella estaría pidiendo este tipo de favores.

“Como para acabar de ajustar ahora hay un video mío rotando, diciendo que yo les estoy pidiendo dinero, por favor, yo no les estoy pidiendo nada”, expresó la mujer antioqueña contundentemente.

Sin embargo, segundos más tarde Melissa bromea al insinuar que, en caso de que alguien desee enviarle una consignación, no tiene problemas, incluso sería muy bien recibida.

Melissa Gate advirtió sobre estafa a su nombre en redes sociales. Foto | Canal RCN.

Posteriormente, la influenciadora y exhabitante de la casa más famosa del país, insistió que hay personas sin “escrúpulos” que no tiene ideas de quiénes son, por lo que nuevamente advirtió que dichos mensajes no vienen de su parte, y aunque la cuenta sí le pertenece, ella no tiene nada ver con esta situación, “así que mucho cuidado”, señaló.

Por ahora, Gate continúa trabajando y enfocada en sus nuevos proyectos personales, uno de ellos tiene que ver con la música, pues ha dejado claros sus planes de seguir explorando esta nueva faceta artística.