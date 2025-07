La creadora de contenido Melissa Gate sorprendió a sus seguidores en redes al revelar que viene atravesando una compleja situación.

Melissa Gate decidió romper el silencio recientemente de lo que viene pasándole con el tema de los detalles que le envían a su casa.

La influenciadora aseguró que supuestamente uno de sus seguidores le envió un regalo que tenía un GPS y aunque no sabe cuáles eran las intenciones de su seguidor esto le hizo dar mucho miedo.

Esta situación dejó fría a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y por eso decidió exponerlo en redes y hacerles una petición a sus seguidores.

Melissa Gate ante esta situación decidió pedirles a sus seguidores que desde ahora en adelante no le envíen más regalos hasta su casa.

Estoy trastornada, entiéndeme, por favor no me manden más regalos físicos a mi casa, tengo miedo, perdóname, yo se lo que haces con amor, pero no lo hagas.