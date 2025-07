Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W: "Se cree de la alta sociedad"

Yina Calderón siempre se ha caracterizado por sus opiniones controversiales y esto quedó demostrado recientemente en una entrevista en la que habló sin filtro sobre varios influenciadores.

Yina Calderón reveló los influenciadores que no soporta, ¿qué dijo sobre Luisa Fernanda W?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia en medio de la entrevista habló de las personas que no le caen bien en la farándula nacional.

Yina Calderón aseguró que habían varias personas dentro del medio y las redes sociales que no podía con ellas por diferentes aspectos.

La influenciadora hizo un top tres de personas que considera no gratas en su vida, la primera fue la cantante Ana del Castillo, a quien tildó de no cantar.

Ana del Castillo es igual de guisa, me cae re mal, no canta, no sirve para nada.

El segundo que mencionó en su lista Calderón fue el streamer Mr. Stiven, con quien tuvo recientemente un duro cruce en redes por la pareja de él, Mariana Zapata.

A Mr. Stiven le gustan los hombres porque le tira duro a las mujeres y no pelea con hombres.

Yina Calderón reveló qué influenciadores no soporta y mencionó a Luisa Fernanda W. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la pulla que Yina Calderón le lanzó a Luisa Fernanda W?

La creadora de contenido habló en medio de su entrevista en el pódcast 'Trapitos al sol' también mencionó su opinión sobre la creadora de contenido Luisa Fernanda W.

No es que no la soporte, esto me va a costar cuando salga la entrevista.

Yina Calderón empezó a describir a una influenciadora que a su parecer había dejado de generar contenido y que para ella se creía una persona de la 'alta sociedad'.

Me parece es que se las da de dama de la alta sociedad y no es así.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que en su opinión Luisa W ya no generaba nada y aunque su esposo, Pipe Bueno le caía bien, sentía que la antioqueña estaba apagada. Las declaraciones en el minuto 42 del video.

Siento que no sirve para nada, no hace nada, no mueve nada, ya murió, pero su marido me cae muy bien, Luisa Fernanda W.

¿Cómo han reaccionado en redes a las declaraciones de Yina Calderón en contra de Luisa Fernanda W?

Estas declaraciones de Yina Calderón sobre la creadora de contenido Luisa Fernanda W no han pasado por desapercibido en redes sociales y como era de esperarse ha empezado a generarse controversia.

En redes sociales se ha armado un debate entre los seguidores de ambas, ya que para muchos las palabras de Yina Calderón estuvieron fuertes y podrían haber molestado a Luisa Fernanda W.

Muchos esperan la respuesta de la influenciadora antioqueña, quien actualmente está radicada en México junto a su familia.