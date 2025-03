Marlon Solórzano recordó su paso por La casa de los famosos Colombia y reveló la razón por la que nunca contempló la idea de hacer parte de Los Lavaplatos pese a tener una buena relación con sus integrantes.

Vale la pena recordar quiénes hacen parte del grupo llamado Los Lavaplatos de La casa de los famosos Colombia y cómo nació. Quienes siguen de cerca el reality de la vida en vivo sabe muy bien que durante la primera semana se definieron los roles que cada participante tendría dentro de la casa para que esta siempre permaneciera aseada.

Por esta razón, La Liendra, junto a Mateo Varela, José Rodríguez, Camilo Trujillo y ‘El negro’ Salas, decidieron ser quienes se encargarían de lavar la loza. A raíz de esto, el grupo de famosos decidió bautizarse como Los Lavaplatos.

¿Por qué Marlon Solórzano no quiso ser un Lavaplatos en La casa de los famosos?

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, Marlon Solórzano, el segundo eliminado del afamado reality, reveló la razón por la que no quiso ser parte de Los Lavaplatos pese a tener una buena relación con ellos. Y es que según comentó, para él era bastante molesto el tener que lavar la loza de toda la casa, por lo que optó por encargarse de la comida junto a La Abuela y Emiro Navarro.

“No, yo como en la casa yo me fui por el lado de la cocina con Emiro y con La Abuela. Yo no me declaré Lavaplatos, porque al grupo le gustaba lavar y a mí no me gusta lavar, yo prefiero cocinar”, confesó.

Sin embargo, esta no fue la única razón para que Marlon decidiera no involucrarse con este grupo: su canción. “No me gustaba todo el tiempo esa cancioncita, también me cansaba mucho”, aseguró.

Con estas declaraciones, Marlon dejó claro que su decisión no tuvo nada que ver con conflictos dentro de la casa, sino con sus propias preferencias.