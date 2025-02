La creadora de contenido Marilyn Oquendo decidió hablar en Buen día, Colombia sobre la polémica que la ha involucrado con la participante de La casa de los famosos Colombia, Karina García.

El nombre de la influenciadora Marilyn Oquendo salió a la luz cuando la primera eliminada de la competencia, Sofía Avendaño, reveló que Karina García le había hecho algo a la influenciadora y la retó a contarlo.

Estas declaraciones hicieron que Marilyn Oquendo rompiera su silencio en Buen día, Colombia, allí la creadora de contenido contó el problema que tuvo con Karina García que dañó su amistad.

Me dolió muchísimo las declaraciones de Karina García.

Marilyn confesó que había sufrido una especie de traición por parte de Karina García, ya que ella había sido supuestamente la persona que la contactó con los productores de La casa de los famosos Colombia.

Marilyn Oquendo contó que cuando Karina se enteró que ella estaba en conversaciones para ingresar a La casa de los famosos Colombia le pidió que la llevara a una reunión que tenía con los productores del reality.

Cuando ella se entera que soy una de las opcionadas para La casa de los famosos Colombia, ella me rogó para que la llevara a una reunión.

Según contó Marilyn, Karina García logró persuadirla al ofrecerle ayudarla con los tiquetes para viajar a la capital colombiana.

Al parecer, por esos días, Marilyn pasaba por una mala racha económica por una estafa que había sufrido que la obligó a vender varios bienes materiales.

El año pasado yo sufrí una estafa que me hizo perder muchos bienes materiales, fue allí cuando ella me ofreció su ayuda supuestamente desinterisada.

Marilyn Oquedon contó que supuestamente en dicha reunión con la producción del reality del Canal RCN ella presentó y habló bien de Karina con todas las personas presentes para que la tuvieran en cuenta a futuro.

Sin embargo, meses después, cuando Marilyn fue seleccionada para ser aspirante a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia por medio de votación del público, Karina al parecer le ocultó que ella ya había sido seleccionada para ingresar.

Lo que me dolió es que ella nunca me contó que había sido seleccionada para el reality y ella siempre me lo negó.