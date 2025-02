El nombre de la modelo Karina García, participante de La casa de los famosos Colombia, se ha apoderado de las tendencias en los últimos días por varias polémicas que la han involucrado.

Karina García protagonizó un tenso momento en la gala del 3 de febrero en La casa de los famosos Colombia cuando conectaron a la reciente eliminada del reality del Canal RCN, Sofía Avendaño, con sus excompañeros.

En medio de este momento, Sofía Avendaño y Karina García tuvieron un fuerte enfrentamiento en el que se sacaron varios 'trapitos al aire' y que dejó varios nombres de otras influenciadoras sobre la mesa.

Uno de esos nombres fue el de la creadora de contenido Marilyn Oquendo, quien Sofía le mencionó a Karina por una supuesta deslealtad de ella.

Tras este tenso momento al aire, Yina Calderón buscó a Karina García en la habitación para expresarle que no había estado bien lo que ella había dicho de Marilyn Oquendo.

Yo siento que no debías hacer eso con Marilyn.Antes de ingresar, Marilyn no había dicho nada de ti.

Aunque Yina lo hizo a modo de consejo, Karina no lo tomó de la mejor manera y le respondió de mala manera a Yina al asegurarle que ella no sabía el contexto.

Yina Calderón al ver la mala actitud de su compañera, no dudó en expresarle que ella solo quería darle un consejo y no juzgarla, sin embargo, la tensión se aumentó y Yina prefirió dejarla sola.

No había por qué decirlo en televisión, no te estoy juzgando, solo te estoy diciendo las cosas como tú me las dirías a mí.