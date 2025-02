La cantante e influenciadora Marilyn Oquendo se mostró muy feliz tras haberle cantando a la artista Shakira en un restaurante en Bogotá, el cual la barranquillera visitó la noche previa a sus dos conciertos en la capital colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, compartió un video en el que mostró cómo fue su presentación ante la cantante Shakira, que se encontraba disfrutando de una cena junto a sus dos pequeños Milan y Sasha, su hermano y algunos miembros de su equipo de trabajo.

La creadora de contenido y cantante de música popular subió a la tarima y demostró su talento musical ante la barranquillera, a quien pidió un aplauso.

"Casi me da un infarto ! Todavía no me la Creo ! Aún tiemblo. ¿ A quién más le gustaría que le pasara esto?", escribió en la descripción de la publicación.