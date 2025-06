Shakira ha vivido muchos altibajos a lo largo de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. Han pasado por momentos de alegría, pero también de decepción. Recientemente, así lo vivió tras la cancelación de un concierto en la ciudad de Washington.

La barranquillera tenía planificado presentarse en la capital de Estados Unidos este sábado 31 de mayo, pero se vio forzada a cancelar el show y ella misma reveló las razones.

"Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional", había manifestado Shakira en un comunicado divulgado en sus redes sociales.