La empresaria y creadora de contenido Karina García asistió a una presentación del cantante Nelson Velásquez antes de regresar, por tercera vez, a La casa de los famosos Colombia.

La noche del sábado 31 de mayo, Nelson Velásquez se presentó en Bora Bora, la discoteca de Yeferson Cossio en Medellín. Entre los asistentes estuvieron varias celebridades, incluyendo a Karina García, exhabitante del reality en vivo del Canal RCN.

Desde su llegada, Karina llamó la atención del público; sin embargo, nadie imaginaba que subiría a la tarima para interpretar la canción que compuso junto a Altafulla cuando llevaba más de seis nominaciones en el programa.

“…ya son más de seis placazos, yo no hago caso. Soy Karina García y todos quieren mi cul***. No me lo niegues, yo no tengo reemplazo en La casa de los famosos, la más ch1mb4 de Medallo”, cantó entre risas y aplausos.