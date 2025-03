La Dj y empresaria Marcela Reyes opinó sobre el más reciente altercado que protagonizaron Karina García y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

Las participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron una discusión durante el brunch este domingo 16 de marzo de nominados, donde se intercambiaron fuertes palabras.

Dicho momento se volvió viral en redes sociales y Marcela Reyes, gran amiga de Karina García, decidió pronunciarse la respecto.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram Marcela Reyes dedicó unas palabras defendiendo a su amiga y confesando lo mucho que la afectó verla así.

"Me dio demasiado sentimiento ver a mi amiga Karina tener un conflicto con una participante de La casa de los famosos Colombia, me partió el alma, me dolió mucho ver cómo tenía sus ojitos muy hinchados, sobre todo porque ya lo conozco, somos amigas hace como ocho años más o menos y pocas veces la a he visto así tan afectada, me salieron hasta lágrimas", contó.