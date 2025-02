Luego del trágico accidente que dejó a DJ Exotic en coma, y tras meses de incertidumbre que finalmente dieron paso a buenas noticias, pues logró despertar y está fuera de peligro, muchos seguidores se preguntan si Marcela Reyes, quien lo acompañó en todo su proceso, retomará una relación sentimental con él, ya que está soltera y es el padre de su hijo.

¿Marcela Reyes volvería con DJ Exotic? Esto respondió la influenciadora

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta oficial de Instagram, Marcela Reyes recibió una pregunta bastante particular, pues en esta una de sus seguidores se mostró interesa en saber si la también DJ volvería a tener una relación sentimental con DJ Exotic, padre de su hijo Valentino.

Ante esto, Reyes respondió que era una pregunta difícil de contestar debido a que el futuro es incierto. De hecho, puso como ejemplo su anterior matrimonio al revelar que con él había tenido una relación muchos años atrás y que tiempo después se reencontraron y el amor volvió a florecer.

“Esta pregunta es difícil de responder, porque uno no sabe qué le tenga la vida a uno. Ejemplo: mi exesposo fue mi novio hace 15 años y después de todos esos años volví a verme con él y me casé. Entonces yo no sé”



Marcela Reyes reveló qué busca en un hombre, ahora que está soltera ¡Te contamos!

Adicional a esto, la mujer también reveló qué esperaba encontrar en su próxima pareja, ya que en sus anteriores relaciones pasó momentos que no está dispuesta a vivir como, por ejemplo, tener que pedir permiso para vestirse de un modo que a ella le gustara, pero que no incomodar.

“A mí me tocaba antes hasta pedir permiso de cómo vestirme, cómo hablar, cómo moverme, y por fin estoy viviendo para mí. Lo único que quiero es que la persona que llegue a mi vida en serio me valore, me trate como su reina, se preocupe por mí, que sea mi apoyo, que me proteja, así como yo también protejo a mis parejas”, puntualizó la DJ de guaracha.