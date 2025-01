Luego de que se confirmara que DJ Exotic había despertado del coma y estaba fuera de peligro, Marcela Reyes reveló detalles poco conocidos sobre lo que vivió en este tiempo. Mientras la también DJ era criticada en redes sociales por supuestamente aprovecharse de la situación de su expareja, la realidad era muy diferente.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Marcela Reyes reveló que siempre estuvo cerca de DJ Exotic durante su coma

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cientos de seguidores, Marcela Reyes compartió una serie de audiovisuales en los que comprobó que siempre estuvo cuidando del padre de su hijo Valentino, pese a ya no ser su pareja sentimental. Entre los videos, la DJ compartió un corto house tour del apartamento que había alquilado para estar cerca de Exotic.

Uno de los momentos más impactantes que compartió fue un house tour del apartamento que alquiló para estar cerca del hospital donde Exotic permanecía internado. En las imágenes, se puede ver que la DJ dejó a un lado su estilo de vida lujoso para habitar un modesto apartamento amoblado, una decisión que tomó en silencio para evitar ser el blanco de críticas aún más fuertes.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes reveló que DJ Exotic estuvo 20 minutos muerto

“En este apartamento viví por un tiempito. Llegaba devastada, mi mundo se estaba derrumbando y los ataques en redes sociales no paraban, pues me decían oportunista... pero nadie sabía cuál era la verdadera realidad”, confesó Reyes en sus historias, dejando claro el impacto emocional que esta situación tuvo en su vida.



DJ Exotic agradeció públicamente a Marcela Reyes por su apoyo

Vale la pena destacar que luego de despertar de su coma y continuar con su recuperación, DJ Exotic tuvo acceso a sus redes sociales y aprovechó para agradecerle públicamente a Marcela por todos los cuidados que le brindó mientras él estuvo en coma.

"Esta mujer me ha probado finura toda mi vida. Me has demostrado mucho el valor de la familia, te amo para toda la vida @marcelareyes", manifestó el DJ.

Actualmente Exotic continua en su proceso de recuperación. Sin embargo, ha ido retomando su vida a través de las redes sociales poco a poco.