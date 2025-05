La Dj Marcela Reyes se pronunció luego de conocer las declaraciones que hizo su exesposo B King sobre su separación en "Buen Día, Colombia", donde aseguró que fue porque ella consumía cierta sustancia y le había exigido ciertas cosas que él no quería hacer para poder estar a su lado.

La empresaria decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y hablar sobre el tema desmintiendo al cantante.

Según indicó nunca quiso dar a conocer las razones de su separación por respeto a lo que tuvieron y porque no quería protagonizar otro escándalo como sucedió con su anterior matrimonio con el Dj Exotic, padre de su hijo Valentino.

Sin embargo; detalló que debido a que se sentía obligada a defenderse quiso dar a conocer las razones de su ruptura dando a conocer que todo se dio debido a la adicci*n de él por la marihu*na y el tu*i, pues lo hacía de manera exagerada y en momentos inapropiados.

Además, aclaró que ella en algún momento sí probó, pero salió de eso, pues no le gustó y no es el ejemplo que quiere darle a su hijo.

Asimismo, indicó que él le fue infiel en varias ocasiones, le hizo brujería y la maltrat* a ella y su hijo física y psicológicamente.

Según reveló una de las mujeres con las que la traicionó fue una modelo llamada Carolina Londoño, con quien le enviaron videos y fotos de manera muy comprometedora.

De igual modo aclaró que ella no le está cerrando puertas laborales, pues de hecho, recordó la cantidad de trabajos y oficios que le buscó para que generara dinero cuando estuvo a su lado, pero él nunca se interesaba, tanto que le hizo perder más de 2 mil millones de pesos, lo cuales ella tuvo que pagar, razón por la que vivió una fuerte crisis económica.

"Yo me separé luego de ver situaciones muy delicadas en mi casa (...) yo quería salvar mi hogar, siempre he soñado con un hogar y yo quería recuperar mi hogar y empecé a hacer muchas cosas, terapia de parejas, retiros espirituales, pero me daba sola", señaló.