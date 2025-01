Marcela Reyes reveló nuevos detalles sobre la situación que está atravesando DJ Exotic, expareja y padre de su hijo, luego de ser impactado con varios disparos durante un enfrentamiento en un evento privado en Cali en el que se encontraba prestando sus servicios profesionales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en el que reveló cuáles fueron las primeras palabras del artista al despertar del coma y verla junto a él en el hospital.

Marcela Reyes aseguró que siempre estuvo junto a DJ Exotic durante su coma

En entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’, Marcela Reyes reveló diversos detalles nunca mencionados frente al lamentable suceso que vivió DJ Exotic durante el transcurso del 2024, cuando fue impactado por diversas balas que casi acaban con su vida.

Según comentó Marcela, aunque no enseñó a sus seguidores los momentos en que estuvo acompañando a DJ Exotic mientras estaba en coma, sí lo hizo. Incluso, aseguró que había alquilado un apartamento en la ciudad en la que se encontraba para poder estar más cerca de él.

“Arrendé un apartamento, yo nunca mostré eso, jamás. Estuve lo que más pude apoyando a su mamá, apoyando al papá de mi hijo, que a la final el aprendizaje para todos es que somos familia, ahí es cuando uno se da cuenta que somo para toda la vida”.

Estas fueron las primeras palabras de DJ Exotic a Marcela Reyes tras despertar de su coma

Actualmente, DJ Exotic se encuentra internado en una clínica en Bogotá, según palabras de Marcela Reyes. El artista, quien ya está fuera de peligro, tendría que continuar con su recuperación antes de ser dado de alta completamente.

Además de esto, la mujer conmovió al revelas las primeras palabras de DJ Exotic al verla junto a él en el hospital. “Les voy a contar lo primero que dijo cuando me vio: me hacía corazón con las manitos y me decía ‘te amo’. Y yo le dije: también te amo”.



Incluso, aseguró que no dudó en pedirle perdón si en algún momento lo lastimó con sus palabras cuando ocurrió su separación. "Perdóname si en algún momento yo también te herí. O sea, ha sido un perdón muy lindo y lloramos, él es el papá de mi hijo voy a estar toda la vida para ti. Es un amor muy maduro y transformado”