Manelyk González reveló cómo es su amistad con Karina García: "Nada de celos"

Manelyk González habló sobre su relación con Karina García y explicó lo que piensa de ella.

Manelyk fue invitada al podcast Vos Podés, donde compartió detalles sobre su experiencia en realities, episodios importantes de su pasado y momentos que marcaron su vida personal y profesional.

Durante la conversación, habló sobre su primera impresión al conocer a Karina García en La casa de los famosos Colombia. Manelyk destacó la conexión especial que sintió desde el principio y afirmó que entre ambas ha surgido una amistad muy cercana.

"Hice click de una porque fue así como me pasó con Karime. Me parece super orgánica, original, tiene una personalidad espectacular y no es nada de celos entre mujer, o ser envidiosa o cosas raras", expresó Manelyk.