Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores tras enseñar su más reciente cambio de look. La presentadora colombiana mostró su nueva imagen en redes sociales y generó toda clase de reacciones.

Artículos relacionados La Segura Baladán rompe el silencio tras afirmación de La Segura sobre su paternidad

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Maleja Restrepo?

El 14 de julio, Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo look en redes sociales. Aunque su cabello es rizado por naturaleza, en esta ocasión optó por alisarlo y darle forma con ondas grandes y definidas, probablemente hechas con plancha o tenaza.

Maleja Restrepo dejó atrás su look de siempre y este fue el resultado final. (Foto Canal RCN).

El resultado fue una melena más larga y estilizada, lo que hizo que la presentadora comentara que hacía mucho no sentía su cabello tan largo y fuerte, ya que usualmente su textura natural lo hacía lucir más corto.

Artículos relacionados La Segura La Segura sorprende al hacer revelación: "Baladán no es el papá de mi hijo"

“Hace rato no me veía el pelo así de largo, hace rato no sentía de verdad que el pelo me estaba creciendo con fuerza, no como esas punticas que tenía todas chirreteadas”

Sin embargo, este cambio de look es temporal ya que solo se trata de un peinado logrado con objetos especializados para esto.

¿Cómo reaccionó Tatán Mejía al nuevo cambio de look de Maleja Restrepo?

El reciente cambio de look de Maleja Restrepo no pasó desapercibido, y la reacción de su esposo, Tatán Mejía, generó risas entre los internautas. Acostumbrado a verla con su cabello rizado natural, el deportista no dudó en expresar que el nuevo estilo liso no era de su agrado.

El sorprendente cambio de look de Maleja Restrepo que nadie se esperaba. (Foto Canal RCN).

Mientras Maleja compartía cómo se sentía al verse con el cabello alisado, Tatán la interrumpió con una frase que desató carcajadas: “No me gustan las lisas”. Ante esto, Maleja respondió entre risas: “Es que a usted le gusta soy yo”, dejando claro que, más allá del peinado, lo que realmente le gusta a Tatán es ella.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón se fue con toda contra el hijo de Melissa Gate: “enfermo”

La escena no tardó en viralizarse y provocó toda clase de reacciones entre los internautas. Muchos se tomaron su comentario con humor, mientras otros destacaron la espontaneidad con la que la pareja suele mostrarse.