Este 9 de junio de 2026, la presentadora colombia Laura Tobón confirmó que está esperando su segundo hijo junto a Álvaro Rodríguez. La información circuló rápidamente y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Qué anunció Laura Tobón sobre su embarazo de segundo hijo?

A través de su publicación, Laura compartió una serie de fotografías en las que reveló la noticia y explicó que se encuentra en una nueva etapa familiar junto a su pareja. Tobón afirmó que la llegada de este bebé representa un proceso de crecimiento personal y familiar.

Laura Tobón sorprendió al revelar detalles sobre su segundo hijo / (Foto de AFP y Freepik)

En el mensaje también se hace referencia a la experiencia de la maternidad y a la forma en que esta etapa ha sido vivida con mayor tranquilidad en comparación con momentos anteriores.

La publicación estuvo acompañada de imágenes en las que se observa el avance de su embarazo, lo que llevó a que usuarios comentaran sobre el estado visible de su proceso.

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Al observar las fotografías, algunos internautas afirman que el avance del embarazo es evidente en las imágenes, lo que generó comparaciones con publicaciones anteriores, donde, según comentan, no se notaba este cambio.

Además, el contenido fue replicado en diferentes plataformas, donde se resaltó la presencia y unión de su familia en esta nueva etapa.

Laura Tobón habla sobre la llegada de su segundo hijo / (Foto de AFP)

¿Cómo reaccionó Maleja Restrepo al embarazo de Laura Tobón?

Entre las reacciones registradas en redes sociales, destacó el mensaje de Maleja Restrepo, quien expresó su felicitación a través de un comentario en la publicación. En su mensaje, resaltó la llegada de un nuevo integrante a la familia y la relación entre los hijos de la presentadora.

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El mensaje llamó la atención de los internautas, quienes destacaron la cercanía del texto y afirmaron que desconocían que ambas figuras mantuvieran comunicación.

Este tipo de interacciones ha sido interpretado por los usuarios como parte de las dinámicas habituales entre figuras del entretenimiento en plataformas digitales, donde las felicitaciones públicas suelen generar conversación e interacción