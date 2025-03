Hablar de una de las influenciadoras más conocidas en Colombia, implica mencionar a Luisa Fernanda W. Gracias a su constancia en redes sociales, hoy en día la creadora de contenido paisa es toda una celebridad.

Son años los que Luisa Fernanda W lleva construyendo su imagen, hasta el punto en el que en la actualidad no solo se conoce por crear videos, sino que también por su gusto por la moda. Además, es empresaria y tiene una sólida relación amorosa junto al cantante de música popular Pipe Bueno, con quien formó una familia.

Al tratarse de una de las influencers más reconocidas, cualquier aparición que hace Luisa en las plataformas digitales llama la atención. Por lo tanto, a través de Instagram la celebridad comentó que volvió a su casa en Medellín.

Como se sabe, Luisa Fernanda W es paisa, nació en Medellín, pero por cosas de trabajo y otros factores no reside en este lugar. Ante esto, comunicó que volvió a casa y tuvo que aclarar por qué, pues algunos pensaron que se trataba de una mudanza.

Contrario a lo que se llegó a pensar, la mujer de la farándula indicó que llevaba mucho tiempo sin arribar a la ciudad que la vio nacer, pero no es para quedarse a vivir o cosas parecidas, sino que es para visitar a sus seres queridos y aprovechar para trabajar.

"Estoy por aquí en Medellín, hace rato no venía a mi casa, a mi ciudad, que ustedes saben que Medellín es mi lugar favorito en el mundo", confesó Luisa Fernanda W.

A renglón seguido, la creadora de contenido explicó que aparte de ver a su familia, las labores no cesan y en esta ciudad va a trabajar en un proyecto del que no puede dar adelantos, pero aseguró que pronto contará detalles.

"La verdad es un proyecto que me llena el corazón de alegría y como que lo bonito es que en este nuevo proyecto no hay pretensión alguna, solamente divertirnos y hacer lo que amamos... Eso me parece el mejor propósito del mundo", añadió Luisa Fernanda W.