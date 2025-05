Una de las influenciadoras más reconocidas en el país es la antioqueña Luisa Fernanda W. Gracias a su constancia en redes sociales, la compañera sentimental del cantante Pipe Bueno cuenta con una significativa cantidad de seguidores que la apoyan y la consideran como un ejemplo.

Hay quienes dicen que Luisa Fernanda W, más allá de ser una creadora de contenido, ya es una celebridad de la farándula Nacional. Con su propio restaurante y otros trabajos, la influencer ha logrado construir un estilo de vida que más de uno desea.

La paisa apareció en historias de Instagram, luego de que leyó que le estaban comentando que ella tenía una vida casi que perfecta, de modo que compartió su punto de vista y llamó el interés.

Aunque algunos pensaron que Luisa iba a responder de forma negativa, sorprendió el hecho de que señaló que su vida sí es perfecta y esto se debe gracias a sus creencias.

La influencer comentó que es consciente de las comodidades en las que vive y lo que ha construido para estar donde se encuentra, pero todo esto se lo otorgó a, como mencionó en un principio, la voluntad del Todopoderoso.

"No le he tenido miedo a salir tras mis sueños, no he tenido miedo a que otros me critiquen por seguir mi corazón... Entonces la única razón por la cual yo vivo tan tranquila es porque a pesar de las adversidades, las piedras en el camino, las falencias y las virtudes que uno tenga como ser humano, siempre confío en Dios", aseguró Luisa Fernanda W.