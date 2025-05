Cris Valencia se apoderó de las tendencias en redes sociales tras enseñar el resultado de un inesperado retoque estético en su rostro: el joven cantante decidió operar su nariz. Ahora, en medio de la conversación que se desató en redes, Westcol decidió sumarse y dar su opinión al respecto.

Vale la pena destacar que la operación de nariz no fue el único retoque que Cris Valencia se hizo para estilizar su rostro. El joven cantante también decidió intervenir sus orejas, otro de sus rasgos físicos que solía ser tema de conversación constante en redes sociales.

De esta manera, y tras recibir el asesoramiento de un profesional, Cris Valencia sorprendió a sus cientos de seguidores con el resultado de una rinoplastia y una otoplastia, procedimientos con los que buscó mejorar su aspecto físico y darle mayor armonía a su rostro.

Lo cierto es que aunque Cris Valencia ya era reconocido por su talento y carisma, estos retoques estéticos le han permitido sentirse más seguro con su imagen.

En un reciente directo en redes sociales, el reconocido streamer colombiano Westcol sorprendió al dar su opinión sobre los retoques estéticos que Cris Valencia se realizó en el rostro para lucir mejor.

El joven influenciador dividió opiniones con sus palabras, ya que de manera cruda y directa aseguró que el artista emergente era un “feo tratando de ser más lindo”. Sin embargo, también admitió que su aspecto sí había mejorado con los procedimientos realizados.

“Cris Valencia no quedó mal, Cris Valencia quedó bien. Solo que Cris Valencia es feo de por sí, ¿sí me entienden? Cris Valencia es un feo tratando de ser más lindo. Él no es un lindo volviéndose más bello. Eso es lo que tienen que entender. Yo no se lo digo a mal”, expresó Westcol.