En medio de la reciente tensión política que se vive en Estados Unidos por asuntos migratorios, el cantante mexicano Espinoza Paz se vio envuelto en un huracán de rumores que lo señalan como uno de los artistas impedidos para ingresar al país por no tener una visa. Sin embargo, él mismo desmintió versiones y aclaró la situación.

¿Qué rumor se desató sobre la visa de Espinoza Paz?

Una creadora de contenido bajo el dominio de Chamonic3 en Instagram, publicó en sus redes sociales que hace tres meses al intérprete de 'Lo Intentamos' se le había negado la visa de turista y trabajo.

Aunque no existía una fuente oficial que confirmara dicha información, la noticia cobró fuerza cuando una periodista de Televisa Monterrey confirmó horas después que efectivamente el artista de 43 años no tenía visa y sus abogados estaban trabajando en el asunto.

Esta información se difundió rápidamente, causando gran revuelo y convirtiendo en tendencia al cantante mexicano debido a la supuesta prohibición de ingresar a Estados Unidos.

El cantante Espinoza Paz aclaró los rumores de su visa americana. (Foto: Getty Images Vía AFP/Frazer Harrison)

¿Qué declaraciones dio Espinoza Paz sobre su visa estadounidense?

Tras el impacto generado, la misma creadora de contenido reveló que habló con el equipo de trabajo de Espinoza Paz, quienes le aclararon la situación.

Según relató en un post de su cuenta de Instagram, el cantante no cuenta con visa desde hace tres años y no tres meses como se había dicho, un hecho que no está relacionado ni con temas al narcotráfico o ilegalidades, ni con las nuevas políticas migratorias implementadas durante el gobierno de Donald Trump.

Aunque no se especificó la razón por la cual Espinoza Paz no ha podido renovarla, la mujer señaló que su equipo realiza periódicamente los trámites necesarios para obtenerla.

¿Qué otros artistas mexicanos se les ha negado la visa americana?

Son varios los artistas mexicanos que han tenido dificultades para ingresar a los Estados Unidos.

El caso más reciente fue el de Lorenzo de Monteclaro , quien tuvo que cancelar conciertos programados en Texas para mayo de 2025, debido a que no recibió a tiempo la aprobación de la documentación necesaria para ingresar. Sin embargo, aclaró que esto no implicaba la revocación de su visa.

Otros artistas, como Julión Álvarez y la agrupación Los Alegres del Barranco , también se sumaron a la lista de cantantes a quienes les fue revocada la visa.

En el caso de Julión Álvarez, el cantante reveló que le retiraron su visa de trabajo sin ninguna explicación oficial. Por su parte, a la banda de músicos les cancelaron su visa en marzo de 2025 tras proyectar imágenes de capos del narcotráfico durante un concierto.