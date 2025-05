MasterChef Celebrity México: Isaías Espinoza eliminado

La competencia de MasterChef Celebrity México está cada vez más exigente y los participantes deben demostrar sus habilidades para seguir en juego y poder llegar a la final.

El reto consistía en realizar un garnachero, donde las celebridades debían preparar distintos tipos de platillos mexicanos con variedad de rellenos y salsas, todo en un tiempo límite de 60 minutos.

Isaías Espinoza, chef en proceso, presentó sus garnachas bajo el nombre de “La garnacha que apapacha”. Sin embargo, enfrentó algunos inconvenientes, ya que no utilizó complementos como crema, queso o lechuga, y tampoco probó la masa antes de servirla. Por ello, la chef Zahie se encargó de degustar su platillo.

Otro de los errores cometidos por Isaías fue la falta de sal en sus platillos. Estos y otros detalles llevaron a los jueces a decidir su eliminación.

“Nunca me imaginé que me iba a ir hoy y que me iba a sentir así, pero la neta fue algo muy bonito. Me sentí muy liberado, muy real, muy yo, muy ese niño de 10 años que veía los programas y se imaginaba en el foro, era muy surreal", expresó el influencer.