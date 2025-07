Luisa Fernanda W hizo reveladora confesión de su relación con Pipe Bueno

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W es una de las colombianas más activas en sus redes sociales, donde constantemente comparte con sus millones de seguidores detalles sobre sus outfits, su nueva vida en México y diferentes dinámicas de interacción.

Como muestra de ello está la más reciente caja de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram, donde se abrió para que su comunidad le hiciera diversas preguntas sobre lo que quisieran saber sobre ella.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia reaparece con nuevo look desde prisión y sorprende en redes

¿Cuál fue la confesión que hizo Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno?

Entre las preguntas que le hicieron en redes sociales, un fan le consultó sobre quién era más activo en la relación, refiriéndose a un tema más privado, a lo que ella no tuvo reparo en acudir a su conversación de WhatsApp con su prometido para transferirle la pregunta.

Pipe le respondió entre risas que no tiene muy claro quién de los dos puede llevar la delantera, pero que, de su lado, está fascinado con la mujer que tiene a su lado y que eso lo motiva para querer estar siempre con ella. Luisa respondió diciendo que la sensación era mutua, por lo que demostró que ambos disfrutan por igual de sus momentos en pareja.

¿Cuáles son los tips de Luisa Fernanda W para tener una relación tan tranquila con Pipe Bueno?

La antioqueña aprovechó su interacción en redes sociales para responder otra pregunta sobre su relación con el cantante de música popular y es cómo hace para tener tanta tranquilidad con él, pese a los años que llevan juntos.

"Mira, yo creo que la tranquilidad en una relación empieza cuando tú sabes que eres una mujer espectacular. Y no lo digo desde el ego, lo digo desde la certeza de que soy amorosa, exitosa, bella, con valores, y que amo profundamente a Dios. Sé que puedo ser feliz sola, pero también sé que si estoy con alguien es porque lo elijo, no porque lo necesito. Cuando entiendes eso, no estás rogando amor ni controlando nada.

Simplemente, fluyes, porque sabes lo que mereces y lo que ofreces y desde ahí, todo

es más relajado", expresó Luisa.