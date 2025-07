La influenciadora Luisa Fernanda W reaccionó a situación que vivió la creadora de contenido la Segura luego de que un hombre la grabara en la calle y la tildara de "señora", según la caleña de manera despectiva.

¿Qué le pasó a la Segura con hombre que la grabó en la calle?

La Segura le respondió a un hombre que la grabó en la calle y criticó su físico, donde ella le recordó que había acabado de dar a luz a su hijo Lucca, además de su delicada condición de salud.

Si bien no lo juzgó, le detalló que espera que entendiera que no debe hablar sobre el físico de los demás y que a la próxima tenga la valentía de decir las cosas de frente y no como lo hizo, detrás del vidrio de un carro.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la situación que vivió la Segura con hombre en la calle?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que habló al respecto, indicando que considera que llamar a las mujeres "señoras" no debería significar una ofensa.

"Ser señora es un honor, es sinónimo de respeto, ¿quién te dijo que ser señora es ser vieja, amargada o es ser fea? no mi amor, jamás. Ser señora no es cuestión de años, es de prioridades, es elegancia emocional, saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo irte, cuándo quedarte. Ser señora no es volverte vieja, sino sabia", expresó.

Asimismo, indicó que ser señora no tiene nada de malo, indicando a sus seguidoras que si le llegan a decir señoras eso no les quita juventud y, por el contrario, les suma amor propio.

¿A Luisa Fernanda W le molesta que la llamen señora?

La paisa confesó que no le ofende que le digan "señora Luisa", pues eso la hace sentir muy bella y muy joven.

La Segura reaccionó y comentó la publicación con el humor que la caracteriza: "Somos las señoras de las redes sociales".

Tras su revelación, logró miles de corazones y opiniones de los internautas al respecto.