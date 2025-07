Luisa Fernanda W y su prometido, Pipe Bueno, tomaron la decisión de mudarse a México junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic. La pareja de cantantes colombianos se trasladó al país azteca con el objetivo de ampliar su experiencia laboral. Sin embargo, el cambio de país estaría afectando a la influenciadora.

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W compartió un breve video que generó revuelo entre sus seguidores. La reconocida influenciadora confesó que, a pesar de llevar solo una semana viviendo en México, aún no logra adaptarse al cambio de horario.

Aunque la diferencia entre Colombia y México es de tan solo una hora, Luisa aseguró que su rutina diaria se ha visto alterada.

“Ciudad de México está a una hora de diferencia con Colombia, o sea, aquí en Ciudad de México es una hora menos y a mí se me ha distorsionado todo. Entonces eso como que me ha jodido un poquito el horario: me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Es raro”, expresó.