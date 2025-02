Luisa Fernanda W es de las creadoras de contenido más influyentes en Colombia. De hecho, hay quienes dicen que pasó de ser influencer a convertirse en una celebridad.

Gracias al apoyo de los millones de seguidores que tiene, Luisa Fernanda tiene una comunidad fiel que quiere saber todo lo que hace. Entre lo más nuevo, la influenciadora arribó a estados unidos, territorio en el que se encuentra junto a sus hijos y cuñada.

Aunque no se sabe si se trata de unas vacaciones o solo está acompañando a su prometido, el cantante Pipe Bueno, en responsabilidades de trabajo, lo que sí se puede comentar es que la celebridad antioqueña ha estado reportando varias de las cosas que ha venido realizando en Norteamérica.

Como siempre pasa, Luisa Fernanda W ya ha cautivado con varios outfits, tanto de ella como de sus dos hijos Máximo y Domenic.

Así no se encuentre en Colombia, la creadora de contenido le dedicó tiempo a sus seguidores y activó la caja de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, escenario de interacción social en el que cuenta con más de 19 millones de usuarios.

En ese sentido, uno de los internautas le preguntó a Luisa sobre el cuidado de su rostro, de modo que ella reveló los productos que utiliza para lograr tener lo que se conoce en el mundo de la estética y la belleza como 'cara de porcelana'.

Sin más detalles, la también empresaria comentó que su rutina de cuidado de la piel del rostro tiene varios pasos, el primero es un tónico facial, luego vitamina C y ácido hialurónico.

En las noches, Luisa Fernanda W compartió que utiliza un sérum que aclara el cutis y crema retinol antes de irse a dormir. Por otro lado, la influenciadora añadió que en sus infaltables también se encuentra un óleo facial.

"Yo amo los aceites para el rostro, no todo el mundo es fan de los aceites; yo sí, considero que hidratan la piel, pero depende del tipo de piel. A mí me sirve un montón y me mantiene la piel luminosa e hidratada", dio a conocer Luisa Fernanda W.