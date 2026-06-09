Lina Tejeiro sorprendió con su reacción al segundo embarazo de Laura Tobón: ¿qué le dijo?

Laura Tobónanunció que sería mamá por segunda vez generando una ola de reacciones entre sus millones de seguidores, pero también entre varios famosos que no dudaron en felicitar a la presentadora, como Lina Tejeiro.

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¿Cómo anunció Laura Tobón que será mamá por segunda vez?

Laura Tobón decidió hacer el anuncio este martes 9 de junio luego de dar una entrevista a la revista de moda y belleza internacional Marie Claire.

Con unas emotivas imágenes, la presentadora colombiana dio a conocer la noticia que emocionó a más de uno, pues mostró su barriguita en una serie de fotografías.

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El mensaje que acompañó la publicación también llamó la atención, pues la presentadora habló sobre la maternidad, los cambios que ha experimentado, el amor por su familia y la nueva versión de sí misma mientras se prepara para darle la bienvenida a un nuevo integrante de su hogar.

“Para Laura Tobón, la llegada de un segundo bebé representa mucho más que un nuevo capítulo familiar: es la confirmación de una mujer que hoy se siente más segura, más tranquila y profundamente enamorada”, dice la publicación de la revista internacional.

Así reaccionó Lina Tejeiro al anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón. (Foto: AFP)

Sin duda, tras la publicación los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de sus millones de seguidores expresaron elogios y felicitaciones por la llegada de su segundo hijo.

¿Qué le comentó Lina Tejeiro a Laura Tobón tras anunciar su embarazo?

Pero también varios famosos reaccionaron con "me gusta" y diferentes comentarios, como fue el caso de Lina Tejeiro, quien sin dudar mostró su emoción por la noticia.

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La actriz, quien también está en estado de embarazo, le dio un corazón y además comentó: “Amo 😍 que felicidad mi Lau ♥️🥹”, generando una ola más de reacciones.

Así reaccionó Lina Tejeiro al anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón. (Foto: Canal RCN)

Aunque se desconoce con exactitud cuántos meses de embarazo tienen Lina y Laura, sí se conoce que, por las fotografías que han compartido, ambas estarían atravesando la mitad de su dulce espera.

En el caso de Lina Tejeiro, hizo la revelación de su embarazo a finales de abril con un emotivo video que compartió a través de su emprendimiento, previo al mes de las madres, y que causó sensación entre sus seguidores por el emotivo mensaje que dejó.