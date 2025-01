La Suprema habría confirmado ruptura con Blessd

La influenciadora La Suprema aumentó los rumores de una posible ruptura con el cantante Blessd luego de ofrecer inesperadas repuestas a ciertos interrogantes de sus fanáticos.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo se sentía actualmente, a lo que detalló que ha tenido que pasar por muchas emociones.

“En los pocos que llevo de este año he vivido muchas emociones. Sin embargo, puedo definir mi estado de ánimo actual como aprendiendo a estar en calma, donde estando sola me siento en plenitud y eso es lo único que realmente importa”, dijo.

Además, señaló que estaba muy feliz en España, pero que esperaba visitar este país en un mejor momento de su vida.

Ante la pregunta si le gustaría casarse, señaló que sí, pero cuando encuentre el hombre indicado para ella.

Asimismo, sobre qué la motivaba a ser mejor persona, resaltó la importancia de la fidelidad y la lealtad.

“La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no tienes malas intenciones, no traicionas, no eres desleal, eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida”, comentó.