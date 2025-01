¿Esposo de Aida Victoria Merlano estuvo en la cárcel?

El empresario Juan David Tejada, pareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano, confirmó a sus miles de seguidores que estuvo en la cárcel y recordó cómo dicha situación le cambió su vida.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 700 mil seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogado sobre si es verdad que estuvo en la cárcel, a lo que él respondió que sí.

Si bien, no dio detalles sobre las razones por las que terminó en prisión, ni habló de lo sucedido, sí se refirió a los aprendizajes que dicha situación le provocaron en su vida.

“Sí, gracias a Dios porque estaba en un camino que no era. yo soy gracias todos los días a eso porque si no me meten a la cárcel hoy no estaría vivo", señaló.