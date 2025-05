La influenciadora la Segura respondió a sus millones de fanáticos si tendrá más hijos o no tras su reciente parto de su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el creador de contenido Ignacio Baladán.

La caleña reveló el nacimiento de su primogénito el pasado 12 de abril, donde tuvo a su pequeño por medio de cesárea y estuvo acompañada del uruguayo.

Desde entonces, la influenciadora ha compartido varias imágenes de su pequeño en redes sociales de cuánto ha crecido y cómo ha vivido este nuevo proceso en su vida, derritiendo de ternura a sus seguidores con sus publicaciones.

La caleña activó la herramienta de preguntas por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, donde fue cuestionada sobre si estaría planeando darle hermanitos a Lucca, a lo que ella expresó que, por ahora, considera que no está preparada para responder esa pregunta debido a que está muy reciente la llegada de su bebé Lucca y se encuentra en pleno posparto, pero indicó que por su tema de salud no sabe si tendría otro bebé.

Recordemos que, la creadora de contenido padece un fuerte dolor en su columna luego de haber recibido años atrás dos impactos de b*la; además de ser paciente de un peligroso líquido que se inyectó hace algún tiempo en su cadera.

"Me frustra no poder hacer varias cosas con mi repollo (bebé) y es un tema que me afecta un poco, así que no sé, si me preguntan en este momento creo que sería madre solo de mi baby Lucca, pero el mañana no lo sé", señaló.