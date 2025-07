La Segura puso fecha límite para su segundo embarazo: “cerramos fábrica”

La Segura contó que junto a su prometido Ignacio Baladán pusieron una fecha límite para quedar en embarazo por segunda vez y advirtió que, si no lo logra dentro de ese plazo, no tendrá más hijos y solo se quedarán con Lucca.

En medio de una llamativa dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura reveló si planea tener más hijos además de Lucca, y su respuesta sorprendió.

Y es que, luego de que una de sus seguidoras se mostrara interesada en saber si la influenciadora quería ampliar su familia con un nuevo integrante, La Segura sorprendió con lo que contó.

Pues, aunque tanto ella como su prometido Ignacio han manifestado en diversas ocasiones no tener claro si quieren más hijos, en esta ocasión reveló un inesperado acuerdo al que llegaron juntos.

Según comentó, se pusieron un plazo máximo de tres años para tener a su segundo hijo, y si en ese tiempo no ocurre, “cerrarán la fábrica” y se dedicarán únicamente a la crianza y cuidado de Lucca.

"La verdad no lo sé, creo que es una pregunta que aún no estoy preparada para responder. Lo que sí hemos hablado con mi esposo es que si en tres años máximo no tenemos más hijos, cerramos fábrica", afirmó.