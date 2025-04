Natalia Segura, mejor conocida como La Segura y una de las mujeres más influyentes del mundo digital en nuestro país, recientemente estuvo en el centro de la conversación tras anunciar el nacimiento de su pequeño hijo, noticia que, como era de esperarse, desató millas de reacciones entre millones de fans que se encontraron al tanto de este acontecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, en donde la famosa creadora de contenido ha logrado consolidar una enorme comunidad de más de 10 millones de seguidores, apareció en las últimas horas para contar detalles de lo que han sido estos primeros días luego de la llegada de este nuevo integrante de la familia.

Y es que, según lo dio a conocer la influencer vallecaucana por medio de las historias de esta red social, el proceso de alimentar al recién nacido no ha sido una tarea fácil, pues de acuerdo con su testimonio se le ha complicado un poco cumplir con esta labor que tiene como mamá.

“No sé cómo les fue a ustedes con la lactancia materna exclusiva, porque a mí hermana, no me está yendo tan bien, si yo les pudiera mostrar mis ch*ch*s en este momento, no soporto el dolor”, aseguró la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.