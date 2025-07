La Segura continúa dando de qué hablar en las redes sociales, esta vez por el anuncio de nuevos retoques estéticos para mejorar su aspecto físico. El anuncio se dio luego de que afirmara que Ignacio Baladán no era el padre de su hijo.

¿La Segura se someterá a retoques estéticos? Esto dijo la influenciadora

La mañana de este miércoles 16 de julio Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, reveló por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram un corto audiovisual en el que anunció efusivamente que finalmente había llegado el día de “tunearse”.

La influenciadora realizó su famoso Get Ready Whit Me (arréglate conmigo) para comentar qué procedimientos se realizaría mientras escogía el maquillaje perfecto para esta ocasión, ya que no quería verse mal en este día especial.

“Si hermana, acompáñame a alistarme para que me tuneen. Por fin se ha llegado el día”

¿Cuáles son los retoques estéticos que se realizaría La Segura?

La reconocida influenciadora causó revuelo al anunciar que se sometería a varios procedimientos estéticos, entre ellos una liposucción, lipopapada, prótesis mamarias y levantamiento de s*nos. Incluso mencionó que la grasa extraída sería utilizada para aumentar el volumen de sus gl*teos.

“Yo honestamente no sé con qué va a comenzar el doctor: lipo, t*tas, n*lga, papada. O sea, yo, yo me soñaba con este momento”, dijo en sus redes sociales.

Según explicó, el levantamiento mamario era una de sus prioridades, ya que su busto cambió notablemente después del embarazo.

Sin embargo, tras finalizar su maquillaje, La Segura sorprendió a todos al revelar que nada de esto era real.

“Yo en estos momentos no me voy a operar, ni mucho menos me voy a hacer todo lo que les acabo de decir. Eso le pasa por chismosa”, afirmó entre risas.

La influencer confesó que todo se trató de una estrategia para captar la atención de su audiencia, similar a la que usó cuando dijo que Ignacio Baladán no era el padre de su hijo. Esta vez, su objetivo era recomendar productos de belleza y mostrar un maquillaje llamativo.