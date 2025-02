Ornella Sierra fue comparada con Yina Calderón, ¿por qué?

Ornella Sierra, host digital de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en la que mostró su cabello natural, sin extensiones. La imagen generó cientos de comentarios, y muchos internautas la compararon con Yina Calderón, actual participante del reality, opinión que ella misma avaló. ¿Por qué? Te contamos.

La foto por la que Ornella Sierra fue comparada con Yina Calderón de La casa de los famosos

En la tarde de este miércoles 12 de febrero, Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en la que mostraba su cabello al natural, sin extensiones. Lo que no esperaba era que la compararan de inmediato con Yina Calderón, la polémica influenciadora que actualmente enfrenta una doble sanción en La casa de los famosos Colombia.

Lejos de molestarse, Ornella reaccionó con humor y reconoció el parecido en su melena: "Dos gotas de agua, jajaja", comentó junto a un video en el que se le ve momentos antes de entrevistar a Yina Calderón, previo a su ingreso al reality.

Ornella Sierra, host digital de La casa de los famosos, se mostró orgullosa de su cabello

Además de esto, Ornella Sierra, host digital de La casa de los famosos, se mostró orgullosa de su cabello natural y aseguró que no tenía problema en presumirlo en redes sociales, tal como lo hizo durante la primera temporada del reality.

"Disque: Ornella, ¿a ti no te da pena montar historias con el pelo así? No, yo siempre digo: con tremenda personalidad ¿yo para qué necesito pelo? Además, vengo de un 24/7 donde me veían así todos los días... ¿vergüenza con ustedes? Nunca en la vida"

Por ahora, Ornella Sierra tomó con humor la comparación, pero sus seguidores siguen comentando sobre el inesperado parecido. Mientras tanto, Yina Calderón continúa dando de qué hablar en La casa de los famosos, donde su actitud ha generado reacciones divididas en las redes sociales. Descarga la app del Canal RCNy no te pierdas ni un solo detalle de lo que pasa dentro de La casa de los famosos Colombia.