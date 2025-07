La Liendra sorprende con nuevo look y sus fans lo comparan con Justin Bieber

La imagen de La Liendra volvió a ser tendencia tras sorprender con un radical cambio de estilo. El creador de contenido decidió renovar por completo su apariencia y compartió con entusiasmo el resultado a través de sus redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en reaccionar con elogios y hasta comparaciones inesperadas.

Su nuevo look desató una avalancha de comentarios que no solo destacaron el cambio, sino también su parecido con una reconocida estrella del pop internacional.

¿Qué dijo La Liendra sobre su transformación?

Con una sonrisa visible en cada plano, La Liendra mostró en video el proceso y resultado de su cambio de imagen. El cabello rubio, el corte renovado y la seguridad con la que posó ante la cámara llamaron la atención. En una de sus publicaciones, escribió con alegría: “Por fin tengo el pelo como lo quería”. El video, donde gira su rostro para mostrar cada ángulo, acumuló reacciones en cuestión de horas.

¿Cómo compararon a La Liendra con Justin Bieber?

Uno de los comentarios más virales entre sus seguidores fue: “Se parece a Justin Bieber”. Ante esta inesperada observación, La Liendra no dudó en responder con humor. Publicó un video editado en el que aparece el cantante canadiense mirando con desdén, acompañado de un texto que decía: “Justin Bieber viendo al man que lo comparó conmigo”. Su reacción divertida conectó con sus fans, quienes elogiaron su apariencia, y también su carisma.

Horas después del revuelo, el influencer continuó interactuando con sus seguidores. En otra historia publicada en su cuenta oficial, compartió una reflexión inesperada: “Estaba pillando ahí las fotos de mi galería y me di cuenta de que me veo mucho más bonito en las fotos que me tomo de espaldas”.

¿Qué tan diferentes físicamente son La Liendra y Justin Bieber?

Aunque Justin Bieber ha sido una figura mundial desde su adolescencia, en esta comparación con La Liendra, el colombiano no se queda atrás. Carlos Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, tiene 25 años, mientras que el canadiense suma 31 años.

Pero si hablamos de estatura, el influencer paisa toma la delantera: mide aproximadamente 1,84 metros, frente a los 1,75 metros que registra Justin. La diferencia fue suficiente para que muchos usuarios en redes destacaran que, físicamente, La Liendra no solo se parece a la estrella del pop, sino que incluso lo supera en altura.

Con este nuevo estilo y su capacidad para generar conversación en redes, La Liendra vuelve a demostrar que su talento va más allá del contenido digital: sabe cómo mantenerse vigente, sorprender y conectar.