Mauricio Gómez, más conocido en el universo digital de las redes sociales como La Liendra, está preparando sus maletas para entrar el domingo 26 de enero a La casa de los famosos Colombia. El estreno de la segunda temporada del reality es a las 8:30 p.m., luego se va a poder disfrutar 24/7 en la app del Canal RCN.

Cuando se confirmó que La Liendra iba a habitar La casa de los famosos, los comentarios empezaron a surgir porque, en su momento, el influencer había dicho que no participaría en este formato de convivencia, pero todo cambió y hasta se retractó diciendo que él creció viendo el Canal RCN.

No se sabe cómo se vaya a comportar el creador de contenido, lo que sí es cierto es que espera permanecer por varias semanas en el reality. A partir de ello, resulta que La Liendra se vio por primera vez en un comercial de La casa de los famosos y grabó su reacción.

A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, escenario digital en el que supera los seis millones de seguidores, Mauricio Gómez filmó la pantalla de su televisor en donde se pudo ver en el Canal RCN, algo que lo emocionó.

Aunque La Liendra ya había aparecido en entrevistas de varias de las producciones del Canal, como Entretenimiento RCN, no sabía que el comercial donde se presenta al público de La casa de los famosos se transmitía por estos días previos al reality de la vida en vivo, entonces, su reacción llamó la atención.

"Miren, estoy en la televisión... No sabía que me estaban poniendo, ah, qué man tan lindo... O sea, yo no sabía que me estaban pasando como comerciales normales", fue la ingenua reacción de La Liendra al verse en la pantalla del Canal RCN.