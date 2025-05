Lady Tabares conmovió a sus cientos de seguidores al compartir una emotiva carta que Víctor Gaviria, director de ‘La vendedora de rosas’ le envió a La casa de los famosos Colombia y que solo recibió una vez fue eliminada del reality. La actriz reveló la razón por la cual la carta no llegó a sus manos durante la competencia.

¿Por qué Lady Tabares no recibió la carta de Víctor Gaviria en La casa de los famosos Colombia?

Durante una de las pruebas de 'beneficio y castigo' en La casa de los famosos Colombia, los participantes tuvieron la oportunidad de recibir una carta de sus seres queridos como premio. No obstante, el equipo de Lady Tabares perdió en esa ocasión, lo que significó que la actriz no pudo recibir la carta de Víctor Gaviria durante la competencia. Fue solo después de su eliminación que finalmente recibió el tan esperado mensaje.

“Familia está hermosa carta la escribió Víctor Gaviria para un momento de una prueba en la casa la cual no ganamos pero ahora estando aquí me da la dicha de tenerla y poder leer y saber tu pensar en el momento”, explicó Tabares.

¿Qué decía la carta que Víctor Gaviria le mandó a Lady Tabares en La casa de los famosos? (Foto Canal RCN).

¿Qué dice la emotiva carta que Víctor Gaviria escribió a Lady Tabares durante su paso por La Casa de los Famosos?

La carta que Víctor Gaviria escribió para Lady Tabares contenía palabras motivadoras acompañadas de una serie de fotografías del rodaje de la película La vendedora de rosas, en la que Tabares fue la protagonista.

Gaviria destacó la fortaleza de la actriz para retomar su vida con plenitud, a pesar de las dificultades que ha enfrentado, además de recordarle lo importante que es para nuestro país.

“Lady: eres un símbolo para este país adolorido, precario, lleno de abandonos y de trampas que has logrado sortear con una dignidad que no has negociado con nadie. Tú representas la esperanza que tenemos de poder vivir una vida plena a pesar de todas las dificultes. Te ama, Víctor Gaviria”.

¿Cómo reaccionó Lady Tabares al leer la carta que Víctor Gaviria le envió a La Casa de los Famosos?

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Lady Tabares reafirmó su postura respecto a lo vivido dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Además, expresó su agradecimiento a Víctor Gaviria por sus palabras, las cuales le ayudaron a confirmar que desempeñó un papel digno de admirar durante la competencia.

“Víctor eres el padre, el amigo y de mis mejores mentores. Te quiero enormemente y agradecida por que si te sientes orgulloso de mi proceso en la casa me hace sentir y estar segura de que nada pudo ser mejor. Te quiero infinitamente. Gracias por tanto amor”