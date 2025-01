Estamos a pocos días del gran estreno de La casa de los famosos Colombia 2025, el cual se estrenará en la pantalla del Canal RCN el próximo 26 de enero a las 8:30 p.m.

Ya están casi que confirmados todos los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025, una de esas participantes es la influenciadora Yina Calderón.

Yina, es conocida en Colombia desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2013, reality en el que se dio a conocer y con el que muchos colombianos la recuerdan.

La influenciadora siempre se ha caracterizado por su personalidad directa y por sus comentarios polémicos sobre otros famosos, algo que hace en sus redes sociales.

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas, a la influenciadora le preguntaron por su opinión sobre La Abuela, otra de las participantes que estará en esta temporada en el reality.

La creadora de contenido Yina Calderón contó que le ha gustado el casting que se hizo para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia porque hay diferentes personalidades.

Hay que meter todo tipo de personalidades, a mi me gusta.

Asimismo, aseguro que, La Abuela le parecía un personaje interesante porque sentía que era una persona divertida y sin filtros.

Por eso, aseguró que sentía que iba a conectar con ella en el reality del Canal RCN y que también le gustaría verla con unos tragos encima.

Me gusta esa señora, me parece chévere, se ve muy chistosa, ¿ustedes se la imaginan borracha? Me voy a encargar de emborracharla por allá en las fiestas.