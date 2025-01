La periodista venezolana María Alejandra Requena, esposa del actor Luciano D'Alessandro les contó a sus seguidores recientemente que le habían detectado cáncer y el tratamiento que había iniciado.

La periodista María Alejandra Requena compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que les contaba a sus seguidores que le habían detectado una lesión cancerígena en su rostro.

Me tuvieron que quitar otra lesión cancerígena del rostro, es la segunda que es cáncer, las otras lesiones habían sido pre cancerígenas.

La venezolana contó que le había salido un pequeño lunar en su rostro, el cual a simple vista parecía inofensivo, sin embargo, tras revisarlo su dermatóloga prefirió enviarlo a estudio.

Mi dermatóloga cuando me vió me dijo no pareciera, pero por precaución hicimos una biopsia, gracias a Dios.