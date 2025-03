La Abuela reveló si estaba interesada en Mauricio Figueroa

La Abuela se convirtió en una de las recientes eliminadas de La casa de los famosos Colombia tras suplicar en repetidas ocasiones que quería abandonar la competencia de la vida en vivo. Una vez fuera de ella, la mujer se refirió a diversas situaciones que ocurrieron dentro del reality, especialmente sobre su acercamiento al actor Mauricio Figueroa, quien abandonó la competencia por orden del departamento de psicología.

Luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, La Abuela reveló en una entrevista con Buen día, Colombia cuál era su verdadero interés en Mauricio Figueroa, con quien en las últimas semanas tuvo un acercamiento repentino que desconcertó a los televidentes. Esto sorprendió aún más porque, a lo largo del reality, ambos protagonizaron varios enfrentamientos con discusiones intensas e insultos.

Tras todo lo vivido en la competencia, La Abuela confesó que, pese a sus peleas con el actor, decidieron hacer las paces y mantener una convivencia tranquila, ya que ambos compartían el mismo objetivo: salir del programa. Aunque construyó una amistad cercana con Figueroa e incluso llegaron a compartir la cama del líder durante el día, dejó claro que nunca tuvo un interés romántico en él.

“No, a mí no me gusta. Me parece un señor muy lindo, que tiene un geniecito…”, aseguró La Abuela.