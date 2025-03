Luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, La Abuela fue invitada al programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’ en donde compartió cómo vivió su paso dentro de la afamada casa y en donde además se enteró de todo lo que sucedió con su hijo, Daniel Badillo y Sofía Avendaño mientras ella estuvo dentro de la competencia.

¿Qué pasó entre Daniel Badillo, hijo de La Abuela, y Sofía Avendaño?

Para ponerla en contexto, los presentadores de Buen día, Colombia le compartieron a La Abuela todo lo que había sucedido con Daniel Badillo y Sofía Avendaño mientras ella estuvo dentro de la competencia de La casa de los famosos Colombia. Allí los profesionales, le comentaron que, durante un live en redes sociales, el joven se refirió a la mujer de manera despectiva, de manera inconsciente y que, para resarcir su error, optó por sorprenderla con un encantador regalo: un arreglo de flores y un gran oso de felpa.

Incluso, como parte de sus disculpas, Daniel también acompañó a Avendaño al aeropuerto, ocasionando diversas reacciones en redes sociales.

¿La Abuela aceptaría a Sofía Avendaño como su nuera? Esto dijo la exparticipante de La casa de los famosos

Al escuchar lo narrado por los presentadores, La Abuela no dudó en dar su punto de vista al respecto y aseguró que aunque Sofía Avendaño le había caído bien en el poco tiempo que la conoció, no aceptaría una relación entre su hijo y ella porque le gustaría tener nietos. “No, yo quiero nietos, ella no puede tener. Pero ella me cayó muy bien cuando la conocí”, aseguró.

Además, aclaró que los gestos de su hijo hacia Sofía no eran necesariamente un intento de conquista, sino una muestra de caballerosidad tras haberla ofendido sin intención. “No, normal. Mi hijo es un caballero. Él nunca trataría mal a nadie”, puntualizó.

Con estas declaraciones, La Abuela dejó claro que, aunque siente aprecio por Sofía Avendaño, no la ve como parte de su familia en el futuro.