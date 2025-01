Koral Costa compartió inusual método para cuidar la piel

Koral Costa, esposa del reconocido actor Omar Murillo, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar por medio de sus redes sociales cuál era su secreto para mantener la piel de su rostro completamente sana y hermosa, pues su método no está relacionado a ningún producto comercial.

Koral Costa sorprendió con inusual método para cuidar la piel de su rostro

De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagra, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la cantante e influencer Koral Costa compartió un inesperado audiovisual en el que enseñó con ejemplos cuál era su rutina para mantener una piel bien cuidada y hermosa, como la de ella.

Esta consiste en aplicar todos los días, en ayunas, un poco de su propia saliva en todo su rostro, la cual deja actuar durante varios minutos y retira con abundante agua para evitar malos olores. “Ustedes me han preguntado cómo hago para tener una piel espectacular; me aplico saliva en ayunas. Esto les pone la piel espectacular, hermosísima… Después se la sacan, ¿No? Para que no les quede el mal aliento en el rostro”, explicó mientras realizaba el proceso ante la cámara.

Y es que, aunque inusual, la mujer asegura que este método natural le ha dado resultados espectaculares.



Internautas respaldaron método de Koral Costa para mantener una piel hermosa: “cosas de abuelos”

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos internautas respaldaron el consejo, mencionando que este tipo de prácticas son “cosas de abuelos” que han sido transmitidas de generación en generación.

De esta manera, comentario como “Mi bisabuela hacía eso para evitar las patas de gallo y funcionaba”, destacaron entre cientos de ellos. Otros manifestaron que la saliva tendría supuestamente propiedades curativas, especialmente para el acné y pequeñas heridas. “Es muy cierto, y si hay acné también es excelente”, comentó otro usuario.

Lo cierto es que, aunque este método ha despertado tanto curiosidad como escepticismo, Koral Costa sigue fiel a su rutina de belleza matutina y aún más segura de su efectividad gracias al respaldo de sus seguidores. ¿Te atreverías a probarlo?