Sofía Avendaño casi pierde la vidas tras ingerir vidrio

Sofía Avendaño, reciente confirmada para ingresar a La casa de los famosos Colombia, reveló una impactante anécdota en la que casi pierde la vida; la mujer compartió detalles de cómo fue el momento en el que personas malintencionadas le dieron a beber vidrios molidos durante una de sus presentaciones en Cartagena, Colombia.

Sofía Avendaño reveló impactante anécdota tras ingresar a La casa de los famosos Colombia

En medio de una entrevista con el programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día Colombia’, Sofía Avendaño compartió la impactante anécdota en la que casi pierde la vida tras confiar en la buena voluntad de quienes se mostraron como sus fanáticos en aquella época en la que todo pasó.

Según comentó la mujer, al visitar Cartagena, como parte de su agenda laboral en la que tenía prevista una presentación en un festival de electrónica, tomó una bebida que contenía vidrio molido y que, sin tener pleno conocimiento, consumió sin problema. “La primera semana que yo llegué a Colombia, me presenté en Cartagena y me dieron vidrios molidos y yo me los tomé”, inició contando.

Avendaño manifestó que en ese momento se desempeñaba como bailarina y que al momento de interactuar con el público y tomarse fotos descuidó su copa de champaña en la que le agregaron vidrios molidos. “Yo nunca me di cuenta y cuando me tomó el sorbo siento que algo me bajó horrible y el que era mi mánager en ese entonces fue el que me puso sobre aviso y me dijo que mirara la copa y ahí se le veía como unos brillitos”, puntualizó.

Sofía Avendaño casi muere tras beber vidrio molido, sin darse cuenta

De esta manera, al darse cuenta de lo sucedido fue internada en un hospital en donde ingresó a cuidados intensivos donde estuvo en constante monitoreo, y pese a que los doctores le daban tres días de vida, logró salir intacta del lugar.