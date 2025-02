El pasado domingo 16 de febrero se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación, en la que los participantes tuvieron que posicionarse frente a los famosos en riesgo y expresar qué no les gustaba de ellos y por qué deberían ser eliminados. Sin embargo, al estar Don Mauricio en Placa por tercera vez consecutiva, algunos participantes optaron por mantener su posicionamiento con él. Ante esto, la influenciadora Koral Costa comentó en redes sociales que los famosos habían tomado a Don Mauricio como un comodín.

Durante la tarde de este lunes, Koral Costa sorprendió al compartir por medio de sus redes sociales un video en el que arremetió en contra de los famosos que continuaban posicionándose frente a Don Mauricio con la excusa de que lo hacían porque apoyaban su deseo de dejar la competencia para ir a descansar a casa. Esto, a raíz de los problemas de salud que ha venido presentado.

Aunque la intensión logró conmover en las dos primeras ocasiones, en esta tercera oportunidad causó descontento en la influenciadora, quien aseguró que habían tomado a Don Mauricio de “comodín” para no entrar en conflicto con los demás participantes.

"Cogieron de comodín a Don Mauricio en La casa de los famosos. Ahora todos se posicionan frente a Don Mauricio, porque no son capaces de decirle en la cara a los otros lo que sienten. Falta de personalidad, falta de tener carácter y de decir: vea, yo pienso esto de usted, usted no cae bien, pero no, cogen al pobre señor. Faltos de personalidad, muy morronguitos”.



¿Cuántos famosos se posicionaron frente a Don Mauricio el pasado domingo 16 de febrero?

El pasado domingo Don Mauricio tuvo a seis participantes que se posicionaron frente a él, todos manifestando lo mismo: que querían verlo en su casa descansando y no en el reality en donde debía someterse a pruebas y diversas actividades que podrían interrumpir en su rutina real.

Sin embargo, para sorpresa de todos, en esta ocasión Don Mauricio obtuvo la mayoría de votos, siendo el primero de los famosos en riesgo de esta semana en regresar a La casa de los famosos Colombia.